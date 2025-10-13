SoundHound AI Aktie News: Hausse bei SoundHound AI am Abend

DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
So bewegt sich SoundHound AI

13.10.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von SoundHound AI. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 9,4 Prozent auf 19,00 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 9,4 Prozent auf 19,00 USD. In der Spitze legte die SoundHound AI-Aktie bis auf 19,38 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,90 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.586.785 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 23,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 4,75 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 75,03 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SoundHound AI gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,68 Mio. USD – ein Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 13,46 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,003 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

In eigener Sache

