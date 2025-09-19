SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SoundHound AI-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 16,33 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,33 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die SoundHound AI-Aktie sogar auf 16,37 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 15,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.176.325 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Bei 4,46 USD erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 72,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 07.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

2025 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

