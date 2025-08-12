DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.176 +0,1%Nas22.546 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,70 -1,2%Gold3.671 +0,7%
19.09.25 16:10 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 16,36 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 16,36 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 16,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,66 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.013.350 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 72,77 Prozent sinken.

SoundHound AI veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

