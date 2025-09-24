DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend mit kräftigen Verlusten

25.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 10,1 Prozent auf 15,98 USD abwärts.

Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 10,1 Prozent auf 15,98 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die SoundHound AI-Aktie bis auf 15,83 USD. Bei 16,92 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 8.943.111 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 36,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Mit einem Kursverlust von 72,12 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,68 Mio. USD – ein Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 13,46 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

