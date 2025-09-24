DAX23.549 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.981 -0,3%Nas22.362 -0,6%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1681 -0,5%Öl68,99 -0,1%Gold3.733 -0,1%
SoundHound AI im Fokus

SoundHound AI Aktie News: Anleger setzen SoundHound AI am Donnerstagnachmittag unter Druck

25.09.25 16:11 Uhr
SoundHound AI Aktie News: Anleger setzen SoundHound AI am Donnerstagnachmittag unter Druck

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,6 Prozent auf 16,61 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 6,6 Prozent auf 16,61 USD. Die SoundHound AI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,26 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,92 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.252.117 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,36 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 272,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SoundHound AI gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,68 Mio. USD im Vergleich zu 13,46 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

