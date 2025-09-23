DAX23.717 +0,5%ESt505.479 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.359 +0,1%Nas22.589 +0,1%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,54 +1,1%Gold3.756 -0,2%
Aktienkurs aktuell

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag südwärts

24.09.25 16:09 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 17,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
17,87 USD -0,18 USD -1,00%
Charts|News|Analysen

Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 17,75 USD abwärts. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,52 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 18,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.257.829 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 40,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 4,46 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 74,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,68 Mio. USD im Vergleich zu 13,46 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

