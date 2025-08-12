SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 17,88 USD.

Das Papier von SoundHound AI befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 17,88 USD ab. In der Spitze büßte die SoundHound AI-Aktie bis auf 17,41 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,03 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.081.978 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 28,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Mit Abgaben von 75,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie ausweisen dürften.

