Notierung im Blick

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit Verlusten

26.09.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von SoundHound AI. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 16,09 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 16,09 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SoundHound AI-Aktie bis auf 15,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,46 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.366.219 SoundHound AI-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 55,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,46 USD. Dieser Wert wurde am 03.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,31 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 vorlegen.

2025 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

