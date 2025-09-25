SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag gesucht

SoundHound AI im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Zuletzt stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 16,66 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 16,66 USD zu. Die SoundHound AI-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,67 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 16,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.574.396 SoundHound AI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 49,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,46 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 73,26 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,68 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie ausweisen dürften.

