SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von SoundHound AI. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 17,90 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,4 Prozent auf 17,90 USD. Die SoundHound AI-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,33 USD an. Bei 17,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 19.313.366 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 28,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2024 (4,46 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 301,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

