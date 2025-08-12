DAX23.642 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.493 +0,2%Nas22.710 -0,4%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl68,03 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Kursverlauf

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag auf Höhenflug

23.09.25 16:10 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag auf Höhenflug

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,4 Prozent auf 18,42 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 18,42 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 18,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,76 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.802.542 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,46 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 75,81 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD gegenüber -0,11 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

