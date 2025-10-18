DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 42 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 42 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spahn verteidigt Merz-Aussagen zu Migration im Stadtbild

18.10.25 18:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn hat die Äußerung von Kanzler Friedrich Merz zu Migration im Stadtbild verteidigt. "Der Bundeskanzler hat doch eigentlich etwas ausgesprochen, was jeder sieht, wenn er durch Duisburg geht, aber übrigens auch, wenn er durch manche mittelgroße deutsche Stadt geht. Irreguläre Migration hat etwas verändert", sagte der CDU-Politiker der "Bild".

Wer­bung

Neben Duisburg nannte Spahn auch etwa auch Hamburg oder Frankfurt, insbesondere die Hauptbahnhöfe dort. "Verwahrlosung, Drogendealer, junge Männer, meistens mit Migrationshintergrund, meistens Osteuropa oder arabisch-muslimischer Kulturraum", beschrieb Spahn die Zustände. Diese hätten auch etwas mit "irregulärer Migration" zu tun.

Merz (CDU) war in die Kritik geraten, nachdem er am Dienstag bei einem Termin in Potsdam gesagt hatte, dass man nun frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen", sagte er.

Kritik auch vom Koalitionspartner

In einem offenen Brief warfen mehrere Dutzend Grünen-Politikerinnen und -Politiker Merz vor, seine Aussage sei "rassistisch, diskriminierend, verletzend und unanständig". Kritik kam aber auch vom Koalitionspartner SPD. "Migration darf nicht durch verkürzte oder populistische Schnellschüsse stigmatisiert werden - das spaltet die Gesellschaft noch mehr und hilft am Ende den Falschen, statt Lösungen zu fördern", erklärte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD).

Wer­bung

Spahn warf den Kritikern vor, die Realitäten in den Städten nicht sehen zu wollen. "Fahrt mal raus hier ein bisschen durch Berlin und dann sieht man die Folgen. Augen auf!", so der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag./gut/DP/zb