DAX24.395 +0,4%Est505.903 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -1,7%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.163 -2,1%Euro1,1940 -0,3%Öl69,65 -1,7%Gold5.163 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Infineon 623100 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spanien: Inflation schwächt sich kräftig ab

30.01.26 09:16 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Januar im Jahresvergleich um 2,5 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerung noch deutlich höher bei 3,0 Prozent gelegen.

Wer­bung

Die spanische Inflation hat sich den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Der Rückgang im Januar ist allerdings etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Analysten hatten im Schnitt eine Inflationsrate von 2,4 Prozent erwartet.

Mit dem erneuten Rückgang nähert sich die Inflation in Spanien der Teuerung in anderen Ländern der Eurozone. In der Eurozone insgesamt liegt die Inflation laut jüngsten Daten im Dezember bei zwei Prozent und damit auf dem Niveau, das die Europäische Zentralbank (EZB) mittelfristig anstrebt.

Im Monatsvergleich meldete das spanische Statistikamt für Januar einen Rückgang der Verbraucherpreise um 0,7 Prozent. Im Dezember waren die Preise in dieser Betrachtung noch gestiegen./jkr/jha/