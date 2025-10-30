DAX24.163 +0,2%Est505.702 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,16 -1,4%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.482 +0,7%Euro1,1612 +0,1%Öl64,43 -0,7%Gold3.971 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T PayPal A14R7U SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Knorr-Bremse-Aktie schwächelt aber: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt Knorr-Bremse-Aktie schwächelt aber: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt
Shell-Aktie steigt: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe Shell-Aktie steigt: Gewinnrückgang fällt schwächer als erwartet aus - Weitere Aktienrückkäufe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Spanien: Inflation steigt überraschend über drei Prozent

30.10.25 09:18 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Inflation im Oktober überraschend weiter gestiegen. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,2 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit hat sich die Teuerung den zweiten Monat in Folge verstärkt und den höchsten Wert seit Juni 2024 erreicht.

Wer­bung

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einer unveränderten Inflationsrate von 3,0 Prozent gerechnet. Mit dem Anstieg entfernte sich die Teuerung in Spanien weiter von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für die Eurozone eine Inflation von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Auch im Monatsvergleich war der Preisauftrieb in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone überraschend stark. Hier meldete das Statistikamt für Oktober einen Zuwachs um 0,5 Prozent, während Experten nur ein Plus von 0,3 Prozent erwartet hatten./jkr/zb