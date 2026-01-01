DAX24.419 +0,5%Est505.909 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -1,7%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.250 -2,0%Euro1,1940 -0,3%Öl69,65 -1,7%Gold5.163 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Infineon 623100 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spaniens Wirtschaft setzt Wachstumskurs fort

30.01.26 09:15 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat Ende des vergangenen Jahres das Wachstumstempo noch etwas beschleunigt. Im vierten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt INE nach einer ersten Schätzung am Freitag in Madrid mitteilte. Im Vorquartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,6 Prozent gewachsen. Analysten hatten für den Zeitraum Oktober bis Dezember im Schnitt ebenfalls ein Wachstum von 0,6 Prozent erwartet.

Wer­bung

Unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone wächst Spanien weiter besonders stark. Angetrieben wird das Wachstum unter anderem von starken Geschäften im Tourismus. In Deutschland wird für das Schlussquartal hingegen nur ein leichtes Wachstum erwartet. Dort bremst die Schwäche der Industrie./jha/stw