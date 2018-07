Analyst: Das Schicksal der Aktienmärkte wird in den nächsten fünf Tagen entschieden

Die Analysten von Bespoke wiesen in einer Notiz auf eine Beobachtung am Aktienmarkt hin, anhand derer sich wahrscheinlich ablesen lässt, wie das Schicksal des Aktienmarktes im Jahre 2018 aussehen wird. Den Bespoke-Experten zufolge endeten Aktienmärkte zum Jahresschluss in der Regel höher, wenn der S&P 500 im Zeitraum von April bis Juli Gewinne einfährt. Die Aussichten, dass dieses Szenario eintritt, sind bislang gut, der S&P 500 blickt auf eine Gewinnserie seit April zurück. Doch der Juli ist noch nicht vorbei.

Hält die Gewinnserie an?

"Wir wissen, dass es im Juli noch eine weitere Woche gibt, aber wenn in den letzten fünf Handelstagen des Monats kein epischer Zusammenbruch verzeichnet wird, ist dies der vierte monatliche Gewinn für den S&P 500", sagte Paul Hickey, Mitbegründer von Bespoke. Ein Markteinbruch von solch epischem Ausmaß scheint jedoch aktuell recht unwahrscheinlich, bedenkt man, dass der S&P 500 auch trotz der marktbeherrschenden Sorgen vor einem drohenden Handelskrieg im Juli bislang um fast 4 Prozent gestiegen ist. Damit übertrifft er wahrscheinlich auch die vergangenen Monatsgewinne: Um 0,3 Prozent ging es im April aufwärts, um 2,2 Prozent im Mai und im Juni stieg der Index um 0,5 Prozent. Robuste Wirtschafsdaten stützen das Bild zusätzlich, sodass die Analysten ein Plus von 0,48 Prozent im Juli prognostizieren. Tatsächlich gab es seit 1928 12 Jahre, in denen der Markt von April bis Juli Gewinne einfuhr. Immer, wenn dieses Szenario eintrat, habe der durchschnittliche jährliche Zuwachs 1,8 Prozent betragen, erklärten die Bespoke-Analysten.

Ein weiterer Indikator: Die zehnjährigen US-Treasuries

Aber auch aus einer anderen Perspektive betrachtet könnten die Zeichen für den Aktienmarkt gut stehen. Ryan Detrick, leitender Marktstratege bei LPL Research, twitterte kürzlich: "Diesen Monat vor zwei Jahren erreichte die zehnjährige Rendite den Boden bei 1,36 Prozent. Nun liegt sie fast bei 3 Prozent. Zu Ehren dieses Jubiläums sollten Sie daran denken, dass die Aktien tendenziell der zehnjährigen US-Staatsanleihe folgen". Seit 1996 gebe es zwölf Beispiele unterschiedlich langer Zeiträume, in denen die zehnjährigen US-Treasuries-Renditen hoch waren - und jedes Mal sei auch der S&P 500 gestiegen, fügte Detrick hinzu. Eine gute Ausgangslage also, damit der Aktienmarkt am Ende des Jahres mit einem Gewinn durchs Ziel geht. Ob die Indikatoren auch diesmal den richtigen Ausgang angezeigt haben, wird sich jedoch wohl erst zum Jahresende endgültig entscheiden.

