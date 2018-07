Analysten: Der Öl-Markt nimmt eine gefährliche Entwicklung

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Laut Analysten nimmt der Öl -Markt eine gefährliche Entwicklung und könnte in den nächsten Monaten immer unberechenbarer werden. "Politische und wirtschaftliche Ereignisse formen den Ölmarkt auf eine Weise, wie er seit einiger Zeit nicht mehr geprägt wurde", sagte Tamas Varga, Senior Analyst bei PVM Oil Associates, in einer veröffentlichten Studie. "Die Unsicherheiten, die das globale Nachfrage- und Angebotsbilanz-Gleichgewicht umgeben, wachsen fast täglich", fügte er hinzu.

Rohölproduktion steigt

Berichten zufolge hat das Königreich Saudi-Arabien die Rohöllieferungen an die Weltmärkte im letzten Monat um fast 400.000 Barrel auf 7,6 Barrel pro Tag (bpd) erhöht.

Die US-amerikanische Energy Information Administration (EIA) gab bekannt, dass die Rohölproduktion in Amerika zum ersten Mal auf über 11 Millionen Barrel pro Tag stieg. Ein schneller Anstieg der Schieferbohrungen hatte dazu geführt, dass das Land seit November fast 1 Million Barrel pro Tag hinzugewonnen hat.

Außerdem hat der unerwartete Anstieg der Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche die bärische Stimmung auf dem Energiemarkt verstärkt. Dabei kommt der pessimistische Ton zu einer Zeit, in der Rohölangebot und -nachfrage ausbalanciert sind.

"Vor den Sanktionen gegen den Iran haben mehrere andere OPEC-Mitglieder ihre Exporte stark erhöht und die Timing-Diskrepanz zwischen diesen Effekten drückt die Ölpreise", sagten Energie-Strategen von Morgan Stanley.

Ölpreis unter politischem Druck

US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftspolitik und der marktbeherrschende Handelskonflikt, der zu eskalieren droht, hatten auch die Stimmung am Öl-Markt gedrückt. Zudem hat der Austritt der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran Länder dazu gedrängt, ihre Importe von iranischem Öl ab Anfang November zu reduzieren, in dem Bestreben, die Sanktionen gegen Teherans Atomprogramm wieder in Kraft zu setzen. Seitdem hat Washington zwar versucht, seine aggressive Haltung gegenüber dem drittgrößten Produzenten der OPEC zurückzutreten. Dennoch sagte Finanzminister Steven Mnuchin, dass einigen Verbündeten der USA, die besonders auf iranische Lieferungen angewiesen sind, Verzichtserklärungen gewährt werden könnten, um ihnen mehr Zeit für Reduzierungen von Lieferungen zu geben.

"Der Markt wird für die nächsten zwei Monate kämpfen, bis der Rückgang der iranischen Exporte eintreten wird", so Analysten von Energy Aspects.

Ölpreise eine Kaufgelegenheit?

Die kürzliche Schwächung der Rohöl-Futures könnte laut einigen Investoren jedoch auch eine Kaufgelegenheit darstellen. Denn die Angst vor einer Versorgungsklemme könnte durch die Sanktionen der USA gegen den Iran und andere Versorgungsunterbrechungen erneut aufflammen. "Die Ölmärkte werden sich in den kommenden Monaten wahrscheinlich straffen, aber trotz widersprüchlicher Signale bleibt unsere Forderung nach 85 USD pro Barrel zum Jahresende bestehen", sagten Morgan Stanley-Analysten

Rohöl der Sorte Brent wurde am Montagvormittag um 73,01 US-Dollar pro Barrel gehandelt, 6 Cent weniger als am Freitag, während US-West Texas Intermediate (WTI) um 9 Cent auf 68,17 Dollar fiel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, sacura / Shutterstock.com, Simone Voigt / Shutterstock.com