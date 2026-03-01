DAX21.898 -2,2%Est505.387 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4200 +3,8%Nas21.648 -2,0%Bitcoin61.324 +4,5%Euro1,1581 +0,2%Öl112,8 +3,0%Gold4.406 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke
Ecolab (ECL): Der Blick auf den mutigen 4,75-Mrd.-USD-Coup im KI-Kühlungsmarkt stimmt sehr optimistisch! Ecolab (ECL): Der Blick auf den mutigen 4,75-Mrd.-USD-Coup im KI-Kühlungsmarkt stimmt sehr optimistisch!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SPD-Chefs: Werden nicht Regierungspartei ins Chaos stürzen

23.03.26 11:56 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen auch nach dem Wahl-Debakel in Rheinland-Pfalz SPD-Vorsitzende bleiben. "Wir werden nicht die zweitgrößte Regierungspartei jetzt in ein Chaos stürzen und in einen Prozess gehen, wo wir uns um uns selbst drehen und uns nicht um das Land kümmern", sagte Vizekanzler Klingbeil in Berlin. Bas sagte, es sei wichtig, das Land in der aktuellen Lage nicht mit Personaldebatten lahmzulegen.

Wer­bung

Beide hätten im Präsidium keinen Rücktritt, aber eine offene Debatte auch über ihre Ämter angeboten. Das Fazit sei gewesen, dass man jetzt darüber sprechen müsse, wie man das Land voranbringe. "Und es macht keinen Sinn, jetzt über Personal wochenlang uns zu zerlegen", sagte Bas. Am Freitag wolle sich die Parteispitze mit der Fraktionsspitze, den SPD-Ministerinnen und Ministern sowie erfolgreichen Oberbürgermeistern treffen, um einen Reformplan für die nächsten Wochen und die Verhandlungen auf Bundesebene aufzustellen./tam/DP/men