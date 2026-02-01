DAX24.775 -0,1%Est505.990 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.304 -1,2%Bitcoin64.876 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl66,98 +1,0%Gold4.977 +6,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J PayPal A14R7U NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Sun Country Airlines (SNCY): Effizientes Hybrid-Modell überzeugt – Allegiant-Fusion und langfristige Logistikverträge mit Amazon! Pivotal-Point Nachverfolgung Sun Country Airlines (SNCY): Effizientes Hybrid-Modell überzeugt – Allegiant-Fusion und langfristige Logistikverträge mit Amazon!
DaVita: Komplettanbieter für die Nierengesundheit überrascht mit Gewinnprognose von 33 % - KGV sinkt auf etwa 8! DaVita: Komplettanbieter für die Nierengesundheit überrascht mit Gewinnprognose von 33 % - KGV sinkt auf etwa 8!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

SPD-Frauen fordern mehr Schutz vor Diskriminierung durch KI

03.02.26 16:21 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Ob gefälschte Nacktbilder, Nachteile bei Bewerbungen oder medizinischen Diagnosen - Frauen werden durch Künstliche Intelligenz (KI) häufig diskriminiert. Die Arbeitsgemeinschaft "SPD Frauen" fordert daher einen besseren Schutz. KI werde zu einem Verstärker für bereits bestehende Ungerechtigkeiten, warnt Carmen Wegge, Co-Vorsitzende der Frauen in der SPD, laut einem Papier der Arbeitsgemeinschaft. "Damit wandelt sich der digitale Fortschrittsgedanke ins Gegenteil. Das müssen wir verhindern." Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet.

Wer­bung

Zuletzt hatten sexualisierte KI-Bilder auf der Online-Plattform X von Elon Musk für Empörung gesorgt. Musks KI-Chatbot Grok hatte Bilder von unbekleideten Frauen und Kindern erzeugt, die auf X verbreitet wurden. Ein Beispiel für negative KI-Auswirkungen sind auch medizinische Diagnosen, die auf Daten von Männern beruhen und für Frauen unzureichend oder falsch sein können. KI-Systeme können zudem Diskriminierungsmuster in der Gesellschaft verstärken.

Eine der Hauptursachen für die Diskriminierung von Frauen durch KI - oft als "Gender Bias" bezeichnet - ist Kritikern zufolge die mangelnde Beteiligung von Frauen an der Entwicklung dieser Technologien. Zudem seien Algorithmen häufig mit historischen Daten trainiert worden, die bereits Vorurteile enthielten.

SPD-Frauen: Reform längst überfällig

Die "SPD Frauen" sind die Frauenorganisation der Sozialdemokraten. Ihr gehören nach eigenen Angaben etwa 150.000 Frauen in der SPD an.

Wer­bung

Der Bundesvorstand der SPD-Frauen dringt auf eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Das schützt Personen vor Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderungen, Alter oder sexueller Identität. Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag zu einer Reform des AGG verpflichtet.

Mit der "längst überfälligen Reform" müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, "die Vorurteile in Algorithmen (Gender Bias) erkennen und beseitigen", heißt es in einem Papier der SPD-Frauen. Die Politik müsse sicherstellen, dass durch KI getroffene, "persönlichkeitssensible Entscheidungen" vom Schutzbereich des AGG erfasst werden. "Auch zukünftige technologische Entwicklungen, die aktuell nur schwer abschätzbar sind, sollten durch das AGG abgedeckt werden."

Verbandsklagerecht gefordert

Die SPD-Frauen wollen ferner die Anwendung des AGG erleichtern. So sollen Betroffene länger das Recht haben, gegen Benachteiligung vorzugehen. Zudem fordern sie ein "Klagerecht für Antidiskriminierungsverbände wie es auch im Verbraucherschutz oder beim Behindertengleichstellungsgesetz existiert".

Wer­bung

Die SPD-Frauen schlagen zudem vor, ein neues Merkmal ins AGG aufzunehmen: "Das Merkmal der "familiären Fürsorge" soll vor Diskriminierung schützen, die vor allem Frauen wegen der von ihnen geleisteten Sorgearbeit erfahren." Auch das Merkmal der "chronischen Erkrankungen" sollte eingeführt werden./sl/DP/nas