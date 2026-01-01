DAX24.842 +1,2%Est505.916 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +4,1%Nas23.466 +1,0%Bitcoin80.140 +2,6%Euro1,1707 -0,1%Öl61,78 +1,6%Gold4.443 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Medios AG: Das starke Arzneimittelgeschäft und die internationale Expansion spiegeln sich noch nicht im Aktienkurs wider! Medios AG: Das starke Arzneimittelgeschäft und die internationale Expansion spiegeln sich noch nicht im Aktienkurs wider!
Manchester United-Aktie wenig bewegt: Trainer Amorim entlassen Manchester United-Aktie wenig bewegt: Trainer Amorim entlassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SPD-Kandidat kritisiert Wegners Krisenmanagement in Berlin

05.01.26 16:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Spitzenkandidat der Berliner SPD, Steffen Krach, hat das Krisenmanagement des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) kritisiert. "Wenn zigtausende Menschen in seiner Stadt ohne Strom sind und frieren, erwarte ich von einem Landeschef natürlich Präsenz von der ersten Stunde an", sagte Krach dem Nachrichtenmagazin "Spiegel".

Wer­bung

"Warum bietet Kai Wegner den Menschen, die am meisten leiden, kein Hotel an und sorgt nicht dafür, dass sein Finanzsenator für solche und andere Maßnahmen einen Notfonds bereithält?", so der SPD-Politiker, der den Regierenden Bürgermeister bei der Abgeordnetenhauswahl im September herausfordert. Menschen, die ohnehin wenig hätten, müsse man in dieser Notsituation mehr unterstützen.

SPD-Spitzenkandidat fordert von Wegner mehr Orientierung

Krach kritisierte auch einen öffentlichen Aufritt von Wegner in einer Notunterkunft. Eine Stippvisite mit warmen Worten reiche nicht, sagte er. "Und erst recht darf man es nicht so weit kommen lassen, dass die Rechten die Lage wieder für ihre Propaganda missbrauchen."

Zwar müssten die einzelnen zuständigen Ressorts und ihre Krisenstäbe liefern. "Mein Verständnis von der Rolle eines Regierenden Bürgermeisters ist aber, dass er der oberste Krisenmanager ist, alle Fäden in den Händen hält und die Richtung vorgibt."

Wer­bung

Nach einem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Der Betreiber Stromnetz Berlin rechnet damit, dass noch bis Donnerstag Tausende Kunden ohne Strom sein werden./ah/DP/jha