DAX23.655 -1,3%Est505.782 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,0%Nas22.826 +0,6%Bitcoin60.403 +0,3%Euro1,1597 -0,1%Öl89,49 -2,1%Gold5.181 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 adidas A1EWWW TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Klöckner & Co.-Aktie sinkt: Stahlhändler reduziert Nettoverlust deutlich Klöckner & Co.-Aktie sinkt: Stahlhändler reduziert Nettoverlust deutlich
Gerresheimer-Aktie tiefrot: Jahresabschluss verschoben Gerresheimer-Aktie tiefrot: Jahresabschluss verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

SPD: Tempo machen bei Einmal-täglich-Regel an Tankstellen

11.03.26 14:22 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Armand Zorn hat sich für Tempo bei der geplanten Änderung ausgesprochen, dass Preiserhöhungen an Tankstellen nur noch einmal täglich vorgenommen werden dürfen. Zorn sagte der Deutschen Presse-Agentur, er begrüße sehr, dass Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den SPD-Vorschlag nach der Begrenzung der täglichen Preisänderungen an Tankstellen aufgegriffen habe.

Wer­bung

"Wir brauchen jetzt eine schnelle Umsetzung der Einmal-täglich-Regel, damit sich die Lage für Verbraucherinnen und Verbrauchern zügig bessert", sagte Zorn. Die Gesetzesänderung solle so schnell wie möglich im Bundestag auf den Weg gebracht werden. "Das kann zum Beispiel geschehen, in dem wir die Änderung an ein bestehendes Gesetzgebungsverfahren anknüpfen."

Jenseits dieser kurzfristigen Maßnahmen seien weitere kartellrechtliche Möglichkeiten zur Stärkung der Missbrauchsaufsicht notwendig - auch das hatte Reiche angekündigt. Zorn sagte: "Wir sollten außerdem die Einführung einer generellen Spritpreisbremse prüfen, die die Steigerung der Spritpreise an den Rohölmarkt koppelt, um spekulative Preisanstiege künftig zu verhindern."/hoe/DP/nas