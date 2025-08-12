SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: Hätte sich eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Rentable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anlage?

Anleger, die vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile betrug an diesem Tag 42,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,364 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.007,01 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 18.08.2025 auf 43,10 CHF belief. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.007,01 CHF, was einer positiven Performance von 0,70 Prozent entspricht.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 145,46 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net