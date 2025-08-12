DAX24.293 -0,1%ESt505.446 +0,2%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.473 -1,2%Euro1,1680 +0,1%Öl66,07 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Rentable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anlage?

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: Hätte sich eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet?

19.08.25 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
43,10 CHF -0,20 CHF -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile betrug an diesem Tag 42,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,364 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.007,01 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 18.08.2025 auf 43,10 CHF belief. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.007,01 CHF, was einer positiven Performance von 0,70 Prozent entspricht.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 145,46 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

