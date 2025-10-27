SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Langfristige Anlage

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Luzerner Kantonalbank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,61 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in Luzerner Kantonalbank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,791 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 79,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.174,44 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

