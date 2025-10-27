DAX24.304 +0,3%Est505.694 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,73 +5,7%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.853 +0,4%Euro1,1629 ±-0,0%Öl65,10 -0,9%Gold4.036 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Gerresheimer A0LD6E Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, HSBC, Bitcoin im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie Buy von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Langfristige Anlage

SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

27.10.25 10:00 Uhr

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Luzerner Kantonalbank AG
79,30 CHF -0,10 CHF -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Luzerner Kantonalbank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,61 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in Luzerner Kantonalbank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,791 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 79,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.174,44 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Luzerner Kantonalbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Luzerner Kantonalbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Luzerner Kantonalbank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung