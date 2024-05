SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr angefallen

Lohnender Luzerner Kantonalbank-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.

Werte in diesem Artikel

Vor 1 Jahr wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 71,70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 139,470 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.651,32 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 3,49 Prozent gleich.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 3,41 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net