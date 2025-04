SPI-Papier TX Group-Aktie: Über diese Dividende können sich TX Group-Anleger freuen

Dividende

TX Group-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die TX Group-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel TX Group am 11.04.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 4,80 CHF je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 140,00 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von TX Group beläuft sich auf 65,70 Mio. CHF. Das sind 37,74 Prozent mehr als im Vorjahr.

TX Group-Ausschüttungsrendite

Das TX Group-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 173,00 CHF in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von TX Group, demnach wird das TX Group-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem TX Group-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die TX Group-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die TX Group-Dividendenrendite für 2024 beträgt 2,64 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,66 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von TX Group via SIX SX 158,59 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 168,39 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

TX Group- Dividendenaussichten

Für 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 4,00 CHF. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,31 Prozent zurückgehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie TX Group

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens TX Group beträgt aktuell 1,840 Mrd. CHF. TX Group weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Der Umsatz von TX Group belief sich in 2024 auf 940,700 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf -0,30 CHF.

