SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: Bystronic (ex Conzzeta) streicht Dividende zusammen

Bystronic (ex Conzzeta)-Stockdividende

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta) am 22.04.2025 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 4,00 CHF beschlossen. Damit wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Dividende im Vorjahresvergleich um 66,67 Prozent nach unten angepasst. Die Gesamtausschüttung lässt sich Bystronic (ex Conzzeta) 24,80 Mio. CHF kosten. Damit ergab sich für die Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt.

Veränderung der Bystronic (ex Conzzeta)-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Bystronic (ex Conzzeta)-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 231,00 CHF. Am 23.04.2025 wird das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Bystronic (ex Conzzeta)-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Bystronic (ex Conzzeta)-Titel eine Dividendenrendite von 1,29 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 2,52 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 3 Jahren sank der Aktienkurs von Bystronic (ex Conzzeta) via SIX SX um 74,28 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -73,64 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Bystronic (ex Conzzeta)

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 5,00 CHF aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,16 Prozent steigern.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Bystronic (ex Conzzeta)

Bystronic (ex Conzzeta) ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 477,145 Mio. CHF. Bystronic (ex Conzzeta) besitzt aktuell ein KGV von 0,00. Der Umsatz von Bystronic (ex Conzzeta) betrug in 2024 648,300 Mio. CHF. Das EPS belief sich derweil auf -32,69 CHF.

Redaktion finanzen.net