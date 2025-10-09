SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

SIG Group-Anlage

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SIG Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SIG Group-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19,70 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 50,761 SIG Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2025 auf 8,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 412,18 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,78 Prozent abgenommen.

SIG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net