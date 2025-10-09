SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SIG Group gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SIG Group-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19,70 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 50,761 SIG Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2025 auf 8,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 412,18 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,78 Prozent abgenommen.
SIG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SIG Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SIG Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SIG Group
Analysen zu SIG Group
Keine Analysen gefunden.