SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medacta von vor 3 Jahren bedeutet

Medacta-Investition im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Medacta-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Medacta-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 127,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,849 Anteile im Depot. Die gehaltenen Medacta-Aktien wären am 31.07.2024 989,01 CHF wert, da der Schlussstand 126,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,10 Prozent verringert.

Den ersten Handelstag begann der Medacta-Anteilsschein bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net