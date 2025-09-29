DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.555 +0,1%Euro1,1721 -0,1%Öl67,53 -0,2%Gold3.865 +0,8%
Staatlicher Einkaufsmanagerindex: Chinas Industrie bleibt im Stimmungstief

30.09.25 06:16 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Die schlechte Stimmung in Chinas Industrie hält den sechsten Monat in Folge an. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking lag der dafür ausschlaggebende Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe im September bei 49,8 Punkten. Zwar stieg der für Volkswirte zur Einschätzung der Konjunkturentwicklung wichtige Frühindikator um 0,4 Punkte gegenüber August und damit etwas stärker als erwartet. Er lag aber weiter unter der Marke von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht.

Den Statistikern zufolge waren die Aussichten vor allem in den kleinen und mittelständischen Betrieben schlecht, während Großunternehmen positivere Stimmung meldeten.

In China drückt die Immobilienkrise weiter auf die Wirtschaftsleistung. Zudem bleibt die Nachfrage weiter zu schwach, um das überbordende Angebot aufzunehmen. In Branchen wie der Autoindustrie herrscht ein erbitterter Preiskampf, der empfindlich auf die Gewinne der Unternehmen drückt. Der Handelsstreit mit den USA führte außerdem dazu, dass Firmen nun andere Export-Märkte finden müssen.

Die Kommunistischen Partei (KP) schritt bereits ein. In diesem Jahr will Peking ein Wachstum von rund fünf Prozent erreichen. Doch die wirtschaftlichen Aussichten für die zweite Jahreshälfte sind wegen der aktuellen Gesamtlage gedämpft. Laut Experten könnten deshalb die Forderungen nach weiteren Konjunkturmaßnahmen lauter werden. Gespannt richtet sich der Blick auf den 20. Oktober, wenn sich die KP zum sogenannten Vierten Plenum trifft, um den kommenden Fünfjahresplan und damit die wirtschaftliche Zukunft zu besprechen./jon/DP/zb