BP-Aktie steigt: Fitch erhöht Einstufung von BP - neuer CEO wohl im 1. Quartal - Kauf restlicher Anteile an Solarenergie-JV

Die Ratingagentur Fitch gesteht BP eine höhere Bonität zu.

Wie Fitch Ratings mitteilte, wurde die Einstufung auf "A+" von "A" erhöht. Der Ausblick ist stabil. Zur Begründung verwies die Agentur auf den kontinuierlichen Schuldenabbau des Ölkonzerns BP und die Investitionen in die Transformation, die dazu beitragen sollen, den Beitrag fossiler Energieträger zum Gewinn zu reduzieren.

BP wird neuen CEO wohl im ersten Quartal nominieren

Der Ölmulti BP wird einen neuen CEO voraussichtlich im ersten Quartal nominieren, möglicherweise zeitgleich zur Vorlage der Jahresbilanz im Februar, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Kreise. Interims-CEO Murray Auchincloss habe sich zwar nicht öffentlich zu der Frage äußern wollen, ob er dauerhaft an dieser Position interessiert sei, dies aber privat so angedeutet, schreibt Reuters.

BP antwortete nicht sofort auf die Anfrage von Dow Jones Newswires um eine Stellungnahme.

BP kauft restliche Anteile an Solarenergie-JV

BP will die ausstehenden 50,03 Prozent am Solarparkentwickler Lightsource BP für 254 Millionen Pfund erwerben. Als Alleineigentümer könne man Lightsource BP hochskalieren und vermehrt neue Projekte für erneuerbare Energien an Land anschieben, erklärte der britische Energieriese. Ziel sei es weiterhin, eine zweistellige Eigenkapitalrendite zu erreichen.

Weiterer Wert lasse sich zu einem späteren Zeitpunkt auch durch die Einbindung eines strategischen Partners in das Unternehmen erschließen, erklärte BP weiter.

Die BP-Aktie notiert in London zeitweise 3,06 Prozent fester bei 4,86 Pfund.

