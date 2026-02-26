DAX25.281 +0,4%Est506.194 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +1,2%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.590 +0,1%Euro1,1806 -0,1%Öl69,81 -1,6%Gold5.168 +0,1%
Stahlerzeugung in Deutschland im Januar 15 Prozent über Vorjahr

26.02.26 14:20 Uhr

DOW JONES--Die Stahlerzeugung in Deutschland ist im Januar 2026 kräftig gestiegen. Mit knapp 3,1 Millionen Tonnen lag sie um 15 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Von einer nachhaltigen Trendwende könne dennoch keine Rede sein, schränkte der Lobbyverband jedoch ein. Trotz des aktuellen Anstiegs bleibe die Produktion rund 5 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Branche bewege sich damit nach wie vor unter ihrem langjährigen Niveau.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 08:20 ET (13:20 GMT)