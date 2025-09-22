Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Standard Chartered im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Zum Vortag unverändert notierte die Standard Chartered-Aktie zuletzt im London-Handel bei 14,43 GBP.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Standard Chartered-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 14,43 GBP. In der Spitze gewann die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,50 GBP. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,33 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,47 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 338.660 Standard Chartered-Aktien.

Bei 14,50 GBP markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,52 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 91,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,439 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,04 USD je Aktie.

