Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verteuert sich am Nachmittag

Die Standard Lithium-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 04.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 5,88 EUR. Die Standard Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,98 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,87 EUR. Bisher wurden heute 9.478 Standard Lithium-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2021 auf bis zu 11,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Standard Lithium-Aktie ist somit 47,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 2,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 162,50 Prozent.

Standard Lithium gewährte am 04.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,05 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Standard Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 01.06.2022 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Standard Lithium möglicherweise am 30.11.2023 präsentieren.

In der Standard Lithium-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,130 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Shortseller Hindenburg Research lässt Standard Lithium-Aktie abstürzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Lithium Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Lithium Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Lithium

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com