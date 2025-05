Standard Lithium Aktie News: Anleger schicken Standard Lithium am Freitagnachmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie musste zuletzt im CDNX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 2,20 CAD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im CDNX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 2,20 CAD. Die Standard Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,20 CAD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,25 CAD. Von der Standard Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.053 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 3,67 CAD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Lithium-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 1,50 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Lithium gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,06 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,157 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

