CRH verdient dank Bauboom deutlich mehr - CRH-Aktie legt zu

Für die zweite Jahreshälfte 2021 zeigt sich Konzernchef Albert Manifold zuversichtlich und rechnet mit einem operativen Gewinn (Ebitda), der über dem des Rekordwerts vom vergangenen Jahr liegt. In den ersten sechs Monaten legte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich um ein Viertel auf zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) zu, wie CRH am Donnerstag in Dublin mitteilte. Zum Zuwachs trugen auch Kosteneinsparungen bei.

Die Erlöse kletterten in den ersten sechs Monaten dank höherer Preise und Absatzmengen im Vergleich zum corona-belasteten Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 14 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb ein Gewinn, auch wegen des Verkaufs des brasilianischen Zementgeschäfts, von 815 Millionen Dollar übrig und damit doppelt so viel wie im Vorjahr.

In London gewinnen CRH-Aktien daraufhin zeitwiese 1,69 Prozent auf 38,12 Pfund.

