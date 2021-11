HelloFresh-Aktie springt vorbörslich hoch: HelloFresh erhöht Umsatzprognose erneut

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 79,42 EUR

10,31% Charts

News

Analysen

Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz auf 1,416 Milliarden Euro von 970 Millionen im Vorjahreszeitraum und übertraf damit die aktuelle Analystenprognose von 1,312 Milliarden Euro, wie die HelloFresh SE mitteilte. Das starke Umsatzwachstum sei auf ein im Jahresvergleich starkes Kundenwachstum, eine weiterhin hohe Bestellrate und hohe durchschnittliche Bestellwerte zurückzuführen.

Für das Gesamtahr 2021 stellt die HelloFresh-Gruppe nun ein Umsatzwachstums zwischen 57 und 62 Prozent in Aussicht. Bisher lag die Prognosespanne bei 45 bis 55 Prozent. Die Analysten hatten im Konsens bislang mit 53 Prozent gerechnet. Auf Grundlage aktueller Wechselkurse würde das Umsatzwachstum der HelloFresh-Gruppe in der Euro-Berichtswährung um ungefähr zwei bis drei Prozentpunkte geringer ausfallen als auf währungsbereinigter Basis.

Die erhöhte Umsatzprognose enthält einen Wachstumsbeitrag in Höhe von ungefähr 0,4 Prozent, der auf die Akquisition der australischen Youfoodz zurückzuführen ist, die am 27. Oktober 2021 abgeschlossen wurde und aufgrund derer die Umsätze von Youfoodz der Monate November und Dezember 2021 in den Konzernabschluss der HelloFresh-Gruppe aufgenommen werden.

Die Prognose für die bereinigte operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bestätigte HelloFresh, sie wird weiterhin zwischen 8,25 und 10,25 Prozent erwartet

Die Gesellschaft teilte mit, sie werde ihren Finanzbericht für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2021 bereits am heutigen Montagabend veröffentlichen anstatt Dienstagmorgen.

HelloFresh hatte erst Anfang August die Umsatzprognose zum zweitenmal erhöht, die EBITDA-Marge allerdings wegen kurzfristiger Investitionen nach einmaliger Anhebung im April wieder gesenkt.

Die HelloFresh-Aktie reagiert am Dienstag auf Tradegate im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 5,7 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: HelloFresh SE