Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel im Plus

Index-Bewegung

Der DAX knüpft am zweiten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag geht es im DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,52 Prozent auf 22.387,16 Punkte nach oben. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,009 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,474 Prozent auf 22.377,17 Punkte an der Kurstafel, nach 22.271,67 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 22.355,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 22.393,78 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der DAX bei 22.461,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 21.637,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2024, wies der DAX einen Stand von 18.118,32 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,80 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 23.476,01 Punkten. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 5,15 Prozent auf 1.408,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,99 Prozent auf 303,20 EUR), Deutsche Bank (+ 2,61 Prozent auf 23,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,99 Prozent auf 69,60 EUR) und SAP SE (+ 1,59 Prozent auf 252,75 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Porsche (-7,39 Prozent auf 43,46 EUR), Deutsche Börse (-4,32 Prozent auf 265,70 EUR), Henkel vz (-2,24 Prozent auf 67,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,35 Prozent auf 54,23 EUR) und EON SE (-1,30 Prozent auf 14,86 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1.634.581 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 285,463 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net