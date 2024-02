Um 18 Uhr live: Leicht in Anleihen investieren und gleichzeitig passives Einkommen generieren mit diesen ETFs!

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Handel in Frankfurt: MDAX mittags freundlich

MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren gekostet

XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün

So schätzen die Analysten die Zukunft der Knorr-Bremse-Aktie ein

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr bedeutet

Knorr-Bremse-Aktie in Grün: Kiepe Electric an Investor veräußert

Verluste in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

Heute im Fokus

MTU kürzt wegen Triebwerksrückruf Dividende. KRONES will nach Zielerreichung weiter wachsen. AXA mit Gewinnanstieg. Heidelberg Materials will Aktien für bis zu 1,2 Milliarden Euro zurückkaufen. Heidelberg Materials erfüllt Erwartung und strebt 2024 mehr Gewinn an. Knorr-Bremse steigert Gewinn und plant weiteres Margenwachstum.