Online-Boom treibt Umsatz: Zalando hebt Ausblick an und kauft Aktien zurück - Zalando-Aktie dreht ins Minus

Im ersten Quartal stiegen die Erlöse um fast 47 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bei der Vorlage endgültiger Zahlen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Netto verdiente Zalando 34,5 Millionen Euro. Neben der hohen Nachfrage spielten auch geringere Retouren dem Berliner Unternehmen in die Karten. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 86,4 Millionen Euro angefallen. In dem schwachen Vorjahresquartal hatte die Corona-Krise erstmals zugeschlagen und kurzzeitig die Kauflust der Verbraucher getrübt. Zudem hatten Sonderabschreibungen auf den Warenbestand belastet.

Inzwischen gehört Zalando zu den Profiteuren der Pandemie. Erst am Vorabend hat das Unternehmen seine Jahresprognose erhöht. Um die Nachfrage zu bedienen und weiter wachsen zu können, will Zalando sein Logistiknetzwerk bis 2023 von aktuell zehn auf 15 Logistikzentren erweitern

Zalando hebt Ausblick an und kauft Aktien zurück

Der Online-Einzelhändler begründete dies mit außergewöhnlich starkem und profitablem Wachstum im ersten Quartal, anhaltend hohem Wachstum im zweiten Quartal und einem stabilem Ausblick auf das zweite Halbjahr. Die Gesellschaft erwartet für 2021 nunmehr ein GMV-Wachstum in Höhe von 31 bis 36 (zuvor 27 bis 32) Prozent auf 14,0 bis 14,6 (zuvor 13,6 bis 14,1) Milliarden Euro. Für den gleichen Zeitraum erwartet Zalando ein Umsatzwachstum von 26 bis 31 (zuvor 24 bis 29) Prozent auf 10,1 bis 10,5 (zuvor 9,9 bis 10,3) Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 400 bis 475 (zuvor 350 bis 425) Millionen Euro.

Der Vorstand hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Die zurückzukaufenden Aktien dienen der Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter und Vorstände. Die Gesellschaft wird eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 200 Millionen Euro erwerben, jedoch nicht mehr als 20 Millionen Aktien.

Zalando erweitert Logistiknetzwerk bis 2023

Zalando will in den kommenden zwei Jahren sein Logistiknetzwerk deutlich ausbauen. Wie der Online-Mode-Marktplatz mitteilte, sollen bis 2023 insgesamt 15 Logistikzentren verfügbar sein, aktuell sind es zehn.

Zwei Zentren in Rotterdam und Madrid stehen kurz vor der Fertigstellung und sollen noch 2021 den Betrieb aufnehmen. Die Bauarbeiten an drei neuen Logistikzentren in Frankreich, Deutschland und Polen sollen in den kommenden zwölf Monaten beginnen.

Damit will der MDAX-Konzern Wachstum ermöglichen und die Qualität beim Kundenservice sichern.

Die Zalando-Aktie reagiert am Donnerstag zunächst mit Kursgewinnen auf die Nachrichten, drehte dann jedoch leicht ins Minus. Zeitweise verliert das Papier auf XETRA nun 0,26 Prozent auf 85,10 Euro.

