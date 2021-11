KION-Aktie im Plus: KION baut neues Werk für Lagertechnik in China - Umsatzziel angehoben

Am Standort Jinan in der ostchinesischen Provinz Shandong, wo in Kürze ein neues Werk für Gegengewichtsstapler eröffnet wird, soll eine Produktionsanlage für Lagertechnik hochgezogen werden, wie der Spezialist für Intralogistik mitteilte. Noch in diesem Jahr soll der Bau begonnen werden, ab dem ersten Quartal 2023 will KION dort Regale für das Multishuttle-System von Dematic, geschweißte Komponenten für fahrerlose Transportsysteme sowie Förderanlagen und -bänder herstellen. Auf 40 Millionen Euro beläuft sich das Investitionsvolumen.

KION hebt mittelfristiges Umsatzziel an

Der Gabelstapler-Herstellerwird optimistischer für die kommenden zwei Jahre. Die Umsätze sollen nun bis 2023 über 12 Milliarden Euro steigen, teilte das Management auf einer Investorenkonferenz am Mittwoch mit. Zuvor war eine Zielgröße von über 11 Milliarden Euro prognostiziert worden. Vom Umsatz sollen unverändert vor Steuern und Zinsen (bereinigte Ebit-Marge) zwischen 10 und 12 Prozent als bereinigtes Ergebnis hängenbleiben.

KION-Papiere gewinnen im XETRA-Handel daraufhin zeitweise 1,39 Prozent auf 96,16 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: KION GROUP