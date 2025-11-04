DAX23.897 -1,0%Est505.649 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +0,6%Nas23.631 -0,9%Bitcoin91.030 -1,6%Euro1,1477 -0,4%Öl64,34 -0,8%Gold3.953 -1,2%
Steinmeier gegen sofortiges Zurückschicken syrischer Flüchtlinge

04.11.25 15:00 Uhr

KUMASI (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich dagegen ausgesprochen, nach Deutschland geflohene Menschen aus Syrien jetzt sofort in ihre zerstörte Heimat zurückzuschicken. "Jemand, der vor den Trümmern eines Krieges steht, sein Erschrecken äußert und sich selbst laut fragt, kann man darin wohnen - diesem Erschrecken kann man auch mal eine Weile Raum lassen", sagte Steinmeier während seines Besuches in Ghana.

Außenminister Johann Wadephul hatte am Donnerstag bei einem Besuch im vom Bürgerkrieg gezeichneten Syrien angezweifelt, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig dorthin zurückkehren werde. "Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben", sagte der Minister zu einem Besuch in Harasta, einer schwer verwüsteten Vorstadt von Damaskus.

Steinmeier sagte weiter: "Welche politischen Konsequenzen daraus zu ziehen sind, das muss innerhalb der Bundesregierung entschieden werden. Und ich bin mir sicher, es wird auch entschieden." Der Bundespräsident wies darauf hin, dass er in seinen Jahren als Außenminister oft genug in Krisen- und Katastrophenregionen unterwegs gewesen sei. "Ich kenne die Situation", sagte er mit Blick auf das teilweise stark zerstörte Syrien.

Dagegen dringt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf eine schnelle Wiederaufnahme der Abschiebungen nach Syrien. "Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen", sagte er am Montag bei einem Besuch im schleswig-holsteinischen Husum./sk/DP/he