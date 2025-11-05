DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.423 -0,1%Euro1,1493 +0,1%Öl64,53 +0,3%Gold3.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneinig -- AMD macht weniger Gewinn -- Rivian reduziert Quartalsverlust -- Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lam Research Anlegern eine Freude NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lam Research Anlegern eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

Steinmeier setzt Afrika-Reise in Angola fort

05.11.25 05:49 Uhr

LUANDA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine knapp einwöchige Afrika-Reise in Angola fort. In der Hauptstadt Luanda sind nach der Begrüßung mit militärischen Ehren politische Gespräche mit Präsident Joao Lourenço geplant. Vorgesehen ist auch ein Treffen mit Oppositionsführer Adalberto Júnior.

Wer­bung

Steinmeier ist das erste deutsche Staatsoberhaupt, das Angola einen Besuch abstattet. Mit seiner Visite will er verdeutlichen, dass Berlin das Land als wichtigen politischen und wirtschaftlichen Partner einschätzt. Uganda hat gerade den Vorsitz in der Afrikanischen Union (AU) inne, dem wichtigsten Zusammenschluss afrikanischer Staaten mit derzeit 55 Mitgliedern. Ende November wird hier der nächste Gipfel zwischen EU und AU ausgetragen.

Angola ist der weltweit viertgrößte Diamantenproduzent und verfügt über große, bisher kaum erschlossene Vorkommen an kritischen Rohstoffen, die auch die deutsche Wirtschaft benötigt. Es ist ein ölreiches Land. 90 Prozent seiner Exporte entfallen auf Rohöl. Auch Deutschland bezieht vor allem Öl und Gas aus dem Land mit seinen rund 38 Millionen Menschen./sk/DP/he