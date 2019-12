Michelin verschickt Mahnungen an Mitarbeiter - 4.000 - 200.000 Euro an Steuerrückzahlungen?

• Steuer-Problem bei Michelin• Führt der Weg vor Gericht? • Verhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeitern teils angespannt

Beim Reifenhersteller Michelin könnte es zu Gerichtsprozessen mit Angestellten kommen. Das Unternehmen hat ein Problem mit fälschlicherweise in Frankreich gezahlten Steuern seiner Mitarbeiter.

Daher rührt das Problem

Grenzgänger, die bei Michelin in Deutschland angestellt sind, sollen ihr Gehalt im Zeitraum von 2011 bis 2016 in Frankreich, wo sie ihren Wohnsitz haben, statt in Deutschland versteuert haben. Normalerweise versteuern Grenzgänger ihr Gehalt auch in dem Land, in dem sie wohnen. Doch durch Dienstreisen, die zur Folge hatten, dass die betroffenen 32 Mitarbeiter der Standorte Karlsruhe und Homburg die Grenze von 45 Tagen, an denen sie nicht zu ihrem Wohnsitz zurückkehrten, überschritten, haben eben jene Angestellte ihren Status als Grenzgänger verloren. Obwohl das Unternehmen, wie die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) berichten, in einem internen Dokument festhalte, dass Michelin als Arbeitgeber für den korrekten Lohnsteuerabzug hafte, bemerkte das Unternehmen den Fehler wohl nicht.

Mahnungen an Mitarbeiter

Nachdem Michelin die in Deutschland versäumten Steuern, in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro, bereits an die deutschen Finanzbehörden gezahlt hat, fordert das Unternehmen das Geld nun von seinen Mitarbeitern ein. Für die 32 Betroffenen wären das jeweils zwischen 4.000 und 200.000 Euro. "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nach fruchtlosem Verstreichen der Frist den Gerichtsweg bemühen werden", zitieren die BNN aus dem Schreiben.

Stimmung trübt sich ein

Während Michelin die Mitarbeiter in der Pflicht sieht - "Steuerpflichtig ist der Grenzgänger und dementsprechend hat er die Steuern zu bezahlen", meint Michelin-Sprecher Heimo Prokop gegenüber den BNN - warten einige der Betroffenen auf die nächste Mahnung und wollen den Weg vor Gericht gehen. Viele Angestellte fühlen sich von Michelin im Stich gelassen, die Stimmung sei kühl, das Unternehmen nicht mehr dasselbe wie früher. Einige der Mitarbeiter fürchten aber auch die Auswirkungen eines solchen Gerichtsverfahrens auf ihre Karriere und wollen die geforderten Steuergelder zahlen.

Doch die Stimmung im Unternehmen scheint sich schon zuvor eingetrübt zu haben. Der Umzug nach Frankfurt habe es für die Grenzgänger bereits schwieriger gemacht. Die meisten seien gar nicht mitgekommen, da sie sonst ihren Grenzgänger-Status und damit auch einen beträchtlichen Teil ihres Gehalts verloren hätten. Rund 20 Prozent der Beschäftigten haben den Umzug von Karlsruhe nach Frankfurt laut Michelin nicht mitgemacht - und nun das Steuer-Problem.

Bleibt abzuwarten, ob Unternehmen und Mitarbeiter wirklich keine gemeinsame Lösung mehr finden. Das könnte Risse im Verhältnis zwischen den beiden Seiten nach sich ziehen.

