Stimmung der US-Verbraucher im März eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 55,5. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 55,3 erwartet. Bei der Umfrage Ende Februar lag er bei 56,6.

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Der Index für die Erwartungen belief sich auf 54,1 (Vormonat: 56,6), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 57,8 (56,6) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verharrten auf dem Vormonatsniveau von 3,4 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 3,2 von 3,3 Prozent.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

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Webseite: http://www.sca.isr.umich.edu/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)