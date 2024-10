STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start freundlich

Index-Bewegung

Der Euro STOXX 50 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 5.050,41 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,256 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,092 Prozent auf 5.045,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5.041,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5.051,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.043,83 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4.843,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 15.07.2024, bei 4.983,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4.136,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,91 Prozent zu. Bei 5.121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 4.380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 1,10 Prozent auf 136,52 EUR), SAP SE (+ 1,02 Prozent auf 213,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,87 Prozent auf 27,72 EUR), Stellantis (+ 0,78 Prozent auf 12,15 EUR) und Bayer (+ 0,69 Prozent auf 26,29 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-2,23 Prozent auf 14,05 EUR), BASF (-0,75 Prozent auf 46,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,42 Prozent auf 57,52 EUR), BMW (-0,18 Prozent auf 76,10 EUR) und Enel (-0,15 Prozent auf 7,15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 259.064 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 326,253 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,94 zu Buche schlagen. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,31 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

