JPMorgan muss 125 Millionen Dollar Strafe zahlen - Aktie gibt ab

Die Behörde brummte JPMorgan Securities eine Strafe von 125 Millionen US-Dollar auf. Zuvor hat das Unternehmen nach Angaben der SEC zugegeben, dass Mitarbeiter persönliche Telefone, E-Mails und Textnachrichten genutzt haben, um für die Bank Geschäfte zu tätigen. JPMorgan kündigte eine Mitteilung an die Börse an, in der die Strafe anerkannt wird.

An der NYSE verliert die JPMorgan-Aktie zeitweise 2,74 Prozent auf 156,02 US-Dollar.

Von Bill Alpert

NEW YORK (Dow Jones)

