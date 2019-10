Rocket Internet steigt bei Tele Columbus ein

€uro am Sonntag

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Der Einstieg diene dem "Auf- und Ausbau eines weltweiten Netzwerks von Tech-Unternehmen", ist von Rocket Internet zu hören. Das Anteilspaket ist rund 32 Millionen Euro wert. Großaktionär von Tele Columbus ist mit 29,7 Prozent United Internet.An der Börse wurden die Neuigkeiten unterschiedlich aufgenommen. Der Kurs der Tele-Columbus-Aktie kletterte deutlich im zweistelligen Bereich nach oben. Rocket-Internet-Papiere lagen am Freitag dagegen mit rund zwei Prozent im Minus. Rocket Internet strebe keine Einflussnahme auf die Gremien von Tele Columbus an und wolle auch dessen Kapitalstruktur nicht verändern, hieß es in der Mitteilung. Der Erwerb der Stimmrechte sei durch Eigenmittel erfolgt.______________________