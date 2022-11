Brenntag-Aktie legt zu: Neue Mittelfristziele vorgestellt

Angepeilt wird, auf Konzernebene eine organische jährliche Wachstumsrate des operativen EBITA von 6 bis 8 Prozent zu erreichen.

Mit der "Strategy to Win", der zweiten Phase seines Transformationsprozesses, will der DAX-Konzern seine Marktführerschaft mit differenzierten Strategien für seine beiden Geschäftsbereiche Specialties und Essentials stärken und ausbauen. Dabei soll Brenntag Specialties der globale Servicepartner erster Wahl für innovative und nachhaltige Lösungen werden, und Brenntag Essentials zum unangefochtenen Marktführer, teilte die Brenntag SE anlässlich ihres Capital Markets Day mit.

Im Rahmen der neuen Mittelfristziele bis 2026 erwartet Brenntag für den Geschäftsbereich Specialties eine organische jährliche Wachstumsrate des operativen EBITA - die neue maßgebliche Steuerungsgröße des Konzerns - von 7 bis 9 Prozent, und für den Geschäftsbereich Essentials von 4 bis 5 Prozent. Auf Konzernebene ergibt sich daraus eine erwartete Wachstumsrate von 6 bis 8 Prozent. Die Transformation in den Bereichen Digitalisierung , Daten und Exzellenz (DiDEX) soll bis 2026 einen jährlichen EBITA-Effekt von 200 Millionen Euro generieren. In den Ausbau der DiDEX-Ressourcen will Brenntag bis 2026 rund 350 Millionen Euro investieren.

Brenntag sieht Fusionen und Übernahmen als Motor künftigen Wachstum und will die geplanten M&A-Ausgaben daher auf 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr verdoppeln.

Zwischenzeitlich gewinnt die Brenntag-Aktie via XETRA 2,59 Prozent auf 67,38 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

