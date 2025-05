Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Kurs der Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 59,62 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 59,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 59,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.253 Brenntag SE-Aktien.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 13,28 Prozent wieder erreichen.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,00 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 14.05.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,67 EUR je Brenntag SE-Aktie.

