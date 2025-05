Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 60,66 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 60,66 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 60,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,54 EUR. Zuletzt wechselten 5.444 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Abschläge von 14,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 74,00 EUR angegeben.

Brenntag SE veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,98 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

